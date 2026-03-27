Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ перебросили под Купянск подразделение из насильно мобилизованных

Командование ВСУ направило в район Купянска в Харьковской области новое подразделение, сформированное из мобилизованных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его данным, батальонно-тактическая группа переброшена в район населенного пункта Кучеровка, расположенного восточнее Купянска. Подразделение прошло подготовку в Житомирской области под руководством иностранных инструкторов.

Как утверждает эксперт, военнослужащие прошли курс начальной подготовки и получили военно-учетные специальности. При этом он отметил, что значительная часть личного состава относится к категории ограниченно годных к службе.

Также сообщается, что средний возраст мобилизованных превышает 50 лет.

Ранее Марочко заявлял, что контратаки украинских подразделений в районе Купянска, по его оценке, не имеют военной эффективности и сопровождаются значительными потерями.

