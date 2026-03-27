ВСУ перебросили под Купянск подразделение из насильно мобилизованных

Командование ВСУ направило в район Купянска в Харьковской области новое подразделение, сформированное из мобилизованных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По его данным, батальонно-тактическая группа переброшена в район населенного пункта Кучеровка, расположенного восточнее Купянска. Подразделение прошло подготовку в Житомирской области под руководством иностранных инструкторов.
Как утверждает эксперт, военнослужащие прошли курс начальной подготовки и получили военно-учетные специальности. При этом он отметил, что значительная часть личного состава относится к категории ограниченно годных к службе.
Также сообщается, что средний возраст мобилизованных превышает 50 лет.
Ранее Марочко заявлял, что контратаки украинских подразделений в районе Купянска, по его оценке, не имеют военной эффективности и сопровождаются значительными потерями.
