«Бумажная декларация»: посол РФ в Оттаве раскритиковал новые санкции Канады

Новые санкции Канады против России носят формальный характер и не имеют практического значения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Оттаве Олега Степанова.

По его оценке, введенные ограничения представляют собой декларативное решение, приуроченное к встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи», которая проходит во Франции.

Дипломат также заявил, что действия канадской стороны направлены на демонстрацию позиции в рамках взаимодействия с партнерами по G7.

