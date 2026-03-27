«Бумажная декларация»: посол РФ в Оттаве раскритиковал новые санкции Канады

Новые санкции Канады против России носят формальный характер и не имеют практического значения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Оттаве Олега Степанова.
По его оценке, введенные ограничения представляют собой декларативное решение, приуроченное к встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи», которая проходит во Франции.
Дипломат также заявил, что действия канадской стороны направлены на демонстрацию позиции в рамках взаимодействия с партнерами по G7.
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.