За ночь над регионами России сбито 85 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 85 украинских БПЛА.
Об этом заявили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники уничтожены над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, акваторией Чёрного моря, над Республикой Крым и Московским регионом.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на промышленной площадке в Череповце Вологодской области было зафиксировано восемь прилётов.
