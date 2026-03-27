Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что операция в Венесуэле окупилась за счёт доходов от нефти

Трамп сообщил, что доходы США от продажи венесуэльской нефти в четыре-пять раз превысили расходы на операцию против Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

Расходы США на силовую операцию, проведённую в Венесуэле в январе, полностью окупились за счёт доходов, полученных американской стороной от продажи нефти этой латиноамериканской страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, в первую неделю после достижения договорённостей с Каракасом Соединённые Штаты получили 100 млн баррелей сырья.

«Мы более чем окупили всю атаку, на самом деле мы заработали в четыре-пять раз больше стоимости этой операции», — сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, США атаковали Венесуэлу 3 января 2026 года и захватили президента республики Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Их доставили в США, где предъявили обвинения и отправили под арест.

В конце марта Трамп заявил, что США имеют очень сильные позиции в Венесуэле. Он также сообщил о намерении получать значительную прибыль от реализации венесуэльской нефти. В начале февраля агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Соединённые Штаты перечислили $500 млн Каракасу, полученных от первой продажи переданного сырья.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше