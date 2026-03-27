Трамп заявил, что операция в Венесуэле окупилась за счёт доходов от нефти

Расходы США на силовую операцию, проведённую в Венесуэле в январе, полностью окупились за счёт доходов, полученных американской стороной от продажи нефти этой латиноамериканской страны, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
По его словам, в первую неделю после достижения договорённостей с Каракасом Соединённые Штаты получили 100 млн баррелей сырья.
«Мы более чем окупили всю атаку, на самом деле мы заработали в четыре-пять раз больше стоимости этой операции», — сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, США атаковали Венесуэлу 3 января 2026 года и захватили президента республики Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Их доставили в США, где предъявили обвинения и отправили под арест.
В конце марта Трамп заявил, что США имеют очень сильные позиции в Венесуэле. Он также сообщил о намерении получать значительную прибыль от реализации венесуэльской нефти. В начале февраля агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Соединённые Штаты перечислили $500 млн Каракасу, полученных от первой продажи переданного сырья.