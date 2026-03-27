Хуситы объявили о готовности вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) выступило с предупреждением в адрес властей Саудовской Аравии и допустило возможность вступления в конфликт на Ближнем Востоке.
Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, слова которого приводит йеменское информационное агентство SABA, заявил, что представители движения готовы без колебаний выполнить исламский долг джихада.
«Против тиранов нашего времени — евреев, сионистов и их американских приспешников», — заявил Абдель Малик аль-Хуси.
В ходе своего выступления он также призвал Эр-Рияд отказаться от враждебных действий в отношении йеменского народа и перейти к принципам добрососедства.
Ранее, 14 марта, член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти сообщил, что движение находится в полной координации с Тегераном, а решение о военной поддержке Ирана будет принято и объявлено в подходящее время. На следующий день представитель сформированных хуситами вооруженных сил Абед ас-Саур заявил, что в случае принятия решения о вмешательстве первой мерой может стать официальное объявление морской блокады США и Израиля, а также полное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива для судов, направляющихся в израильские порты.