Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуситы объявили о готовности вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) выступило с предупреждением в адрес властей Саудовской Аравии и допустило возможность вступления в конфликт на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) выступило с предупреждением в адрес властей Саудовской Аравии и допустило возможность вступления в конфликт на Ближнем Востоке.

Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, слова которого приводит йеменское информационное агентство SABA, заявил, что представители движения готовы без колебаний выполнить исламский долг джихада.

«Против тиранов нашего времени — евреев, сионистов и их американских приспешников», — заявил Абдель Малик аль-Хуси.

В ходе своего выступления он также призвал Эр-Рияд отказаться от враждебных действий в отношении йеменского народа и перейти к принципам добрососедства.

Ранее, 14 марта, член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти сообщил, что движение находится в полной координации с Тегераном, а решение о военной поддержке Ирана будет принято и объявлено в подходящее время. На следующий день представитель сформированных хуситами вооруженных сил Абед ас-Саур заявил, что в случае принятия решения о вмешательстве первой мерой может стать официальное объявление морской блокады США и Израиля, а также полное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива для судов, направляющихся в израильские порты.

