Юрист Курбаков: за незаконный вызов сотрудника на работу грозит штраф

Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков рассказал, что работодателю за незаконный вызов сотрудника на работу в выходной или праздничный день грозит административная ответственность.
В таком случае, по его словам, предусматривается предупреждение или штраф до 50 тыс. рублей. Эксперт уточнил, что речь идёт о случаях, когда сотрудника привлекли к работе в выходной и праздничный день без его согласия.
Кроме того, по информации РИА Новости, не могут привлекаться к труду в выходные и праздничные дни беременные женщины и несовершеннолетние (за исключением творческих профессий). Помимо этого, инвалидов и женщин с детьми до трёх лет можно вызвать на работу только при наличии письменного согласия и отсутствии медицинских противопоказаний.
