85 дронов за ночь: ПВО отразила атаку над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 85 беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака отражалась в период с 23:00 мск 26 марта до 07:00 мск 27 марта. Дежурные средства ПВО перехватили цели над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской и Псковской областей.

Кроме того, беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря, в Республике Крым, а также в Московском регионе. Дополнительные сведения о последствиях не уточняются.

На фоне продолжающихся атак беспилотников в России ведутся разработки средств противодействия. Ученые Новосибирского государственного технического университета предложили усовершенствованную конструкцию боеприпаса для подствольных гранатометов, предназначенного для поражения низколетящих дронов.

Разработка основана на применении сети из прочных нитей, которая раскрывается в полете и накрывает цель. Ранее аналогичные решения сталкивались с проблемой спутывания сети, что снижало их эффективность.

В новой конструкции доработан механизм разворачивания. По данным разработчиков, это позволяет обеспечить формирование устойчивой поражающей поверхности без переплетения нитей.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
