Лавров заявил, что США хотят присвоить себе «Северные потоки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что США выражают желание заполучить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в интервью France TV, текст которого приводится на сайте МИД РФ.
«Северные потоки», которые взорвали украинские диверсанты при очевидной поддержке западных спецслужб. США сейчас тоже говорят, что хотят «Северные потоки» забрать себе", — заявил российский министр.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страны Запада проигнорировали подрыв газопроводов украинскими диверсантами.
Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В Службе внешней разведки России неоднократно подчеркивали, что к подрыву газопроводов причастны диверсанты из англосаксонских спецслужб.