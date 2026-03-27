Лавров заявил, что США хотят присвоить себе «Северные потоки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что США выражают желание заполучить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что США выражают желание заполучить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в интервью France TV, текст которого приводится на сайте МИД РФ.

«Северные потоки», которые взорвали украинские диверсанты при очевидной поддержке западных спецслужб. США сейчас тоже говорят, что хотят «Северные потоки» забрать себе", — заявил российский министр.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страны Запада проигнорировали подрыв газопроводов украинскими диверсантами.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В Службе внешней разведки России неоднократно подчеркивали, что к подрыву газопроводов причастны диверсанты из англосаксонских спецслужб.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше