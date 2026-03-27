Появились сообщения о прорыве войск РФ к центру Константиновки

Российским подразделениям удалось существенно продвинуться с южных окраин в центральную часть города Константиновка, сообщает Telegram-канал Anna News.
«Подразделения ВС РФ с юга города прорвались в плотной жилой и промышленной застройке почти на километр. Сейчас идут бои с ВСУ за дома на улицах Мусоргского и Кутузова», — говорится в публикации.
Сообщается о заходе российских бойцов на улицы Громова и Европейская в западной части Константиновки.
Появилась информация о штурме военнослужащими РФ многоэтажек на улице Космонавтов.
По данным источников канала, в северной части Константиновки российские военные ведут бои за промзону, опираясь на которую подразделения РФ смогут продвигаться в центр и на запад города.
«Освобождение Константиновки позволит армии России получить крупнейшую опору на участке, которую можно использовать для прорыва сначала к Дружковке, а потом и к Краматорску», — отмечается в публикации.
Ране в Сети появились кадры ухода боевиков ВСУ с позиций в районе Константиновки.