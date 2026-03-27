Президент Финляндии Стубб заявил о расколе НАТО на две части

Президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что Североатлантический альянс раскололся на либеральный Север и ориентированный на сделки Запад.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс раскололся на две части, одну из которых составляют страны глобального Севера, придвигающие либеральный мировой порядок, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

С другой стороны, по словам финского лидера, находятся государства глобального Запада, склонные к заключению сделок.

«Вероятно, мы наблюдаем не разрыв, а раскол в трансатлантическом партнерстве. Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка, в то время как глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки. Это просто реальность», — сказал политик в интервью изданию Politico.

Стубб также выразил уверенность в том, что европейские страны не обязаны объединяться для помощи США в конфликте на Ближнем Востоке. Президент уточнил, что не считает боевые действия в этом регионе зоной своих интересов. Финский лидер добавил, что его внимание направлено на украинский кризис.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал Североатлантический альянс «бумажным тигром» из-за отказа помочь Соединённым Штатам в операции против Ирана. Он добавил, что НАТО теряет реальную силу без США. Американский президент дал понять, что отказ союзников по альянсу поддержать Вашингтон не останется без последствий.

