Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федоров: БЛПА «Куб» разнес пункт дислокации боевиков ВСУ под Купянском

По информации источников, выявленное на купянском направлении место скопления украинских военных поразил новый дрон «Куб-16».

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков в Харьковской обалсти опубликовал в своем Telegram-канале военкор Кирилл Федоров.

Согласно его сведениям, место скопления боевиков ВСУ в районе Купянска атаковал дрон-камикадзе «Куб».

По данным Telegram-канала Anna News, для поражения пункта временной дислокации противника был применен новый беспилотник «Куб-16».

«О новом БПЛА пока известно немного. Внешне он напоминает уже известный дрон-камикадзе “Куб-10”, но превосходит его размерами, а значит, и массой боевой части, которая, вероятно, может быть осколочно-фугасной или термобарической», — говорится в публикации.

Судя по опубликованному видео, новый дрон разнес выявленный в частном секторе ПВД ВСУ, уничтожив засевших в нем боевиков.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами пунктов временной дислокации 63-й мехбригады ВСУ и 117-й бригады теробороны противника в многоэтажной застройке на краснолиманском направлении.

