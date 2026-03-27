Федоров: БЛПА «Куб» разнес пункт дислокации боевиков ВСУ под Купянском

Кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков в Харьковской обалсти опубликовал в своем Telegram-канале военкор Кирилл Федоров.
Согласно его сведениям, место скопления боевиков ВСУ в районе Купянска атаковал дрон-камикадзе «Куб».
По данным Telegram-канала Anna News, для поражения пункта временной дислокации противника был применен новый беспилотник «Куб-16».
«О новом БПЛА пока известно немного. Внешне он напоминает уже известный дрон-камикадзе “Куб-10”, но превосходит его размерами, а значит, и массой боевой части, которая, вероятно, может быть осколочно-фугасной или термобарической», — говорится в публикации.
Судя по опубликованному видео, новый дрон разнес выявленный в частном секторе ПВД ВСУ, уничтожив засевших в нем боевиков.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами пунктов временной дислокации 63-й мехбригады ВСУ и 117-й бригады теробороны противника в многоэтажной застройке на краснолиманском направлении.