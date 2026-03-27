Трамп: Доходы США от венесуэльской нефти окупили военную операцию

«Мы более чем окупили всю атаку, на самом деле мы заработали в четыре-пять раз больше стоимости этого нападения», — сказал американский лидер.
Напомним, 3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. После этого Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в Соединённые Штаты. Через два дня они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвинили в причастности к наркоторговле. Недавно Трамп заявил, что венесуэльскому политику предъявят дополнительные обвинения. По мнению американского лидера, текущих обвинений против Мадуро недостаточно. На текущей неделе Мадуро с супругой во второй раз предстали перед судом.
