Трамп: Доходы США от венесуэльской нефти окупили военную операцию

Напомним, 3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. После этого Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в Соединённые Штаты. Через два дня они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвинили в причастности к наркоторговле. Недавно Трамп заявил, что венесуэльскому политику предъявят дополнительные обвинения. По мнению американского лидера, текущих обвинений против Мадуро недостаточно. На текущей неделе Мадуро с супругой во второй раз предстали перед судом.