Деморализованные бойцы теробороны дрогнули и слиняли с позиций с Сумской области

Бойцы 119-й отдельной бригады территориальной обороны оказались деморализованы и дезертировали с позиций в Сумской области. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. По словам источника, возраст многих военнослужащих данного подразделения превышает 50 лет.