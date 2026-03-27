Канада ввела санкции против ста судов «теневого флота» России

По её словам, новые ограничения направлены на борьбу с обходом ранее введённых рестрикций. С 2014 года Оттава утвердила антироссийские санкции в отношении 3,4 тысячи физических и юридических лиц, а также 600 судов.
Посол РФ в Оттаве Олег Степанов отметил, что новые санкции представляют из себя «бумажную декларацию», не имеющую реальной силы. Дипломат подчеркнул, что ограничения приурочены к встрече министров иностранных дел стран G7 во Франции.
По его словам, таким образом канадский кабинет пытается проявить себя перед участниками «антироссийского клуба» и отчитаться перед русофобским лобби внутри страны. Степанов обратил внимание, что глава МИД Канады Анита Ананд накануне встречалась с активистами Канадского украинского конгресса — организации, которую он назвал созданной нацистскими коллаборационистами.
«Остаётся пожалеть канадских налогоплательщиков, чьи деньги их правительство тратит на составление подобных пустых списков», — добавил посол в беседе с ТАСС.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции США и Европы в отношении России абсолютно нелегитимны, поэтому Москва не собирается их соблюдать. Совсем недавно глава Соединённых Штатов Дональд Трамп продлил ещё на год действие ряда антироссийских ограничений.
