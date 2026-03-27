Над Россией сбили 85 беспилотников. Военная операция, день 1493-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 85 беспилотников над российскими регионами. В МИД РФ заявили, что Евросоюз сохраняет настрой на подрыв украинского урегулирования. Американский президент Дональд Трамп сказал, что конфликт на Украине не является войной США. Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо после решения правительства прекратить поставки электроэнергии Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:25 Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо после решения правительства прекратить поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Бранислав Грёлинг. Братислава прекратила поставки Киеву после остановки нефтепровода «Дружба», который проходит по территории Украины.

8:19 Евросоюз сохраняет настрой на подрыв украинского урегулирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

8:13 Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не относится к Вашингтону.

8:07 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 85 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны перехватили над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

8:01 Сегодня 1493-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

