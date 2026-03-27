Над Россией сбили 85 беспилотников. Военная операция, день 1493-й

8:25 Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра Роберта Фицо после решения правительства прекратить поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Бранислав Грёлинг. Братислава прекратила поставки Киеву после остановки нефтепровода «Дружба», который проходит по территории Украины.
8:13 Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не относится к Вашингтону.
8:07 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 85 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Сегодня 1493-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.