Главные новости к утру 27 марта 2026 года

Американский президент Дональд Трамп полагает, что США уже «полностью выиграли войну» с Ираном. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, добавив, что это победа в «военном плане». В соцсети Truth Social он сообщил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней по просьбе Тегерана.