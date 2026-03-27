Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 27 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 27 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 марта 2026.

Трамп заявил о победе над Ираном и продлил энергетический мораторий

Американский президент Дональд Трамп полагает, что США уже «полностью выиграли войну» с Ираном. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, добавив, что это победа в «военном плане». В соцсети Truth Social он сообщил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней по просьбе Тегерана.

В Словакии начали расследование против Фицо по подозрению в госизмене

Полиция Словакии начала расследование в отношении премьера Роберта Фицо по делу о госизмене. Поводом стало массовое заявление оппозиционной партии «Свобода и солидарность». Его подписало более 13 тысяч человек. Поводом для подачи заявления стало прекращение поставок так называемой «аварийной электроэнергии» на Украину.

Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) выступило с предупреждением в адрес правительства Саудовской Аравии и пригрозило вступить в конфликт на Ближнем Востоке. Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси призвал Эр-Рияд прекратить проявлять враждебность к йеменскому народу и принять принцип добрососедства.

Глава Генштаба Израиля предупредил о риске развала армии

Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о риске развала армии, пишет издание Jerusalem Post. Он назвал основной проблемой нехватку личного состава на фоне военной кампании Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. В Израиле в конфликте называют своей целью не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Стубб рассказал о расколе НАТО

НАТО разделилось на две части: северные страны защищают либеральный миропорядок, а государства на западе более склонны к заключению сделок. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью изданию Politico. Он также подчеркнул, что Европа не обязана объединяться для помощи президенту США Дональду Трампу на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше