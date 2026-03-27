Подпись Трампа появится на новых долларах к 250‑летию США

В честь 250‑летия США на новых бумажных долларах появится подпись американского лидера Дональда Трампа, сообщило Министерство финансов страны.
Как заявил глава ведомства Скотт Бессент, выпуск таких банкнот — наиболее значимый способ отметить исторические достижения страны и президента Трампа. По словам чиновника, символично, что памятная валюта выйдет к юбилейной дате.
«И вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к полувековой годовщине», — приводятся слова Бессента на сайте американского ведомства.
Ранее американский закон не разрешал изображать живых людей на деньгах. Однако в 2020 году, в конце первого срока Трампа, был принят закон о редизайне коллекционных монет — он разрешил подобные памятные выпуски.
Ранее сообщалось, что в США предложили переименовать в честь Трампа гору в заповеднике округа Форсайт в штате Джорджия.