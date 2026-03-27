Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подпись Трампа появится на новых долларах к 250‑летию США

В честь 250‑летия США на новых бумажных долларах появится подпись американского лидера Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

В честь 250‑летия США на новых бумажных долларах появится подпись американского лидера Дональда Трампа, сообщило Министерство финансов страны.

Как заявил глава ведомства Скотт Бессент, выпуск таких банкнот — наиболее значимый способ отметить исторические достижения страны и президента Трампа. По словам чиновника, символично, что памятная валюта выйдет к юбилейной дате.

«И вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к полувековой годовщине», — приводятся слова Бессента на сайте американского ведомства.

Ранее американский закон не разрешал изображать живых людей на деньгах. Однако в 2020 году, в конце первого срока Трампа, был принят закон о редизайне коллекционных монет — он разрешил подобные памятные выпуски.

Ранее сообщалось, что в США предложили переименовать в честь Трампа гору в заповеднике округа Форсайт в штате Джорджия.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше