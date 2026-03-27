Лавров ответил на вопрос, был ли летевший к «де Голлю» БПЛА российским

Российская сторона несколько раз заявляла, что не наносит ударов в международных водах по судам государств, которые не находятся в состоянии войны с Москвой.

Источник: Reuters

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью France Télévisions. Расшифровка опубликована на сайте министерства.

«Мы многократно на официальном уровне объявляли, что ни по гражданским целям на Украине, ни по каким судам в международных водах, принадлежащих государствам, которые с нами не находятся в состоянии официальной войны, мы ударов не наносим», — ответил Лавров на вопрос, был ли российским дрон, обнаруженный на подлете к авианосцу «Шарль де Голль» в Балтийском море в феврале.

Он также подчеркнул, что Россия не бьет «по сугубо гражданским целям».

26 февраля BFMTV со ссылкой на командование Вооруженных сил Франции сообщил, что шведские военные перехватили беспилотник, направлявшийся к французскому авианосцу «Шарль де Голль» у порта Мальмё. После применения контрмер связь с дроном была потеряна.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше