Лавров ответил на вопрос, был ли летевший к «де Голлю» БПЛА российским

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью France Télévisions. Расшифровка опубликована на сайте министерства.
«Мы многократно на официальном уровне объявляли, что ни по гражданским целям на Украине, ни по каким судам в международных водах, принадлежащих государствам, которые с нами не находятся в состоянии официальной войны, мы ударов не наносим», — ответил Лавров на вопрос, был ли российским дрон, обнаруженный на подлете к авианосцу «Шарль де Голль» в Балтийском море в феврале.
Он также подчеркнул, что Россия не бьет «по сугубо гражданским целям».
26 февраля BFMTV со ссылкой на командование Вооруженных сил Франции сообщил, что шведские военные перехватили беспилотник, направлявшийся к французскому авианосцу «Шарль де Голль» у порта Мальмё. После применения контрмер связь с дроном была потеряна.