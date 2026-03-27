Лавров ответил на вопрос, был ли летевший к «де Голлю» БПЛА российским

«Мы многократно на официальном уровне объявляли, что ни по гражданским целям на Украине, ни по каким судам в международных водах, принадлежащих государствам, которые с нами не находятся в состоянии официальной войны, мы ударов не наносим», — ответил Лавров на вопрос, был ли российским дрон, обнаруженный на подлете к авианосцу «Шарль де Голль» в Балтийском море в феврале.