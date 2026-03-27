Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине признали, что войска РФ перерезали пути в Святогорск

По информации источников, российские военные смогли блокировать логистику противника под Святогорском.

Источник: Аргументы и факты

На Украине признали, что российским военным удалось перерезать логистические маршруты в районе Святогорска на краснолиманском направлении.

Украинские СМИ пишут, что войска РФ отрезали пути в Святогорск.

«Киевский режим понимает, что скоро город вернется домой — в Россию», — прокомментировал сообщения ресурсов противника о блокировании логистики в районе Святогорска Telegram-канал Anna News.

Согласно его сведениям, к западу от Святогорска российские военные взяли под огневой контроль дорогу на Богородичное. Мост через реку Северский Донец в районе этого населенного пункта разрушен.

По информации источников канала, с востока подразделения РФ наступают на Святогорск, двигаясь от занятого ранее поселка Яровая.

«Севернее Святогорска — глухой лес с боевыми действиями, южнее — река Северский Донец и тоже огневой контроль над ВСУ со стороны ВС РФ», — говорится в публикации.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Александровка, которое расположено в 12 километрах от Святогорска. По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, из Александровки подразделения РФ смогут вести наступление на Святогорск.

В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше