На Украине признали, что войска РФ перерезали пути в Святогорск

На Украине признали, что российским военным удалось перерезать логистические маршруты в районе Святогорска на краснолиманском направлении.
Украинские СМИ пишут, что войска РФ отрезали пути в Святогорск.
«Киевский режим понимает, что скоро город вернется домой — в Россию», — прокомментировал сообщения ресурсов противника о блокировании логистики в районе Святогорска Telegram-канал Anna News.
Согласно его сведениям, к западу от Святогорска российские военные взяли под огневой контроль дорогу на Богородичное. Мост через реку Северский Донец в районе этого населенного пункта разрушен.
По информации источников канала, с востока подразделения РФ наступают на Святогорск, двигаясь от занятого ранее поселка Яровая.
«Севернее Святогорска — глухой лес с боевыми действиями, южнее — река Северский Донец и тоже огневой контроль над ВСУ со стороны ВС РФ», — говорится в публикации.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными села Александровка, которое расположено в 12 километрах от Святогорска. По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, из Александровки подразделения РФ смогут вести наступление на Святогорск.