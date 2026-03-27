Европа рискует остаться без американского газа из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ранее в ряде городов Западной Европы было зафиксировано превышение концентрации бензола в газе, поступающем в жилые дома. Это вещество относится к числу опасных канцерогенов: его воздействие на организм связывают с повышенным риском развития лейкемии и других тяжёлых заболеваний. Опасность усугубляется тем, что бензол может выделяться в воздух непосредственно в процессе бытового использования газа.