КСИР показал ракеты с надписями благодарности странам, поддержавшим Иран

Военнослужащие Ирана показали запуск ракет во время новой волны ударов по Израилю, на боеприпасах были нанесены надписи благодарности людям некоторых стран, поддержавшим Исламскую Республику в борьбе с США и Израилем, либо не выступили против нее, обнаружил aif.ru в канале Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
На видео — ракеты, на которых написано: «Спасибо, люди Испании. Спасибо, люди Германии. Спасибо, люди Пакистана. Спасибо, люди Индии».
«Волна 83 “Правдивого обещания 4”; ракетная и беспилотная атака на сионистских военных», — заявили в КСИР.
Уточняется, что удар был осуществлен по месту расположения военных «армии детоубийц-сионистов в поселке Мудаин».
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее советник главы КСИР заявил, что США и Израиль ждут несколько сюрпризов.