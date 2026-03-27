Florida Today: в США провели испытание гиперзвуковой ракеты

Источник: Аргументы и факты

Испытание неопознанной ракеты, предположительно гиперзвуковой, состоялось на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщил местный портал Florida Today.

По данным издания, запуск был произведен в четверг в сторону Атлантического океана. На опубликованной фотографии зафиксирован тонкий белый инверсионный след, оставленный ракетой на фоне голубого неба.

Отмечается, что никаких официальных заявлений по поводу запуска, который произошел примерно в 12:30 (19:30 мск), не поступало.

В свою очередь, издание Orlando Sentinel сообщило, что ранее на текущей неделе Береговая охрана США и министерство внутренней безопасности распространили предупреждения о введении ограничений в воздушном и морском пространстве. Уточняется, что подобные меры применялись и во время предыдущих испытаний гиперзвуковых ракет, запускаемых с мыса Канаверал.

