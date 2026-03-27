Котенок: бойцы РФ заскакивают в Рай-Александровку под Славянском

Российским военным, ведущим бои в районе Рай-Александровка на славянском направлении, удается проникать на территорию этого села, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
По его словам, российские бойцы «заскакивают» в Рай-Александровку.
«О полноценном штурме ее пока говорить рано», — отметил военкор.
Согласно его сведениям, российским штурмовикам удалось выбить украинских боевиков из опорника на подступах к Рай-Александровке к юго-западу от села Каленики.
Котенок сообщил о ведении российскими военными боев за лесополосы к востоку от Рай-Александровки.
По информации военкора, подразделения РФ продвигаются к селу с юга, ведя бои в окрестностях реки Васюковка.
«Между Кривой Лукой и Калениками — зачистка опорного пункта ВСУ на меловом склоне. В Кривой Луке и на высотах южнее — встречные бои», — написал Котенок.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков в районе Рай-Александровки.