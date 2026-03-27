Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России в Кишиневе обеспокоено возрождением нацистских идей

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Посольство России в Кишиневе выражает тревогу в связи с возрождением в Молдавии нацистских идей, открытием памятников румынским оккупантам, а также вандализмом в отношении памятников советским солдатам, говорится в заявлении диппредставительства.

Источник: РИА "Новости"

«В республике все отчетливее проявляются тревожные признаки возрождения человеконенавистнических идеологий, свидетельством чему служат открытия памятников румынским оккупантам, а также участившиеся случаи вандализма в отношении мемориальных объектов Великой Отечественной войны. Россия крайне серьезно относится к подобным ревизионистским поползновениям», — говорится в заявлении посольства.

В документе отмечается, что все факты надругательства над исторической правдой тщательно фиксируются и ни в коем случае не останутся безнаказанными. В связи с этим в посольстве напомнили, что Государственная дума Российской Федерации приняла 24 марта закон, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа и оскорбление памяти о его жертвах, в том числе за рубежом.

«Нынешние условия, когда даже базовые ценности подвергаются сомнению и пересмотру, требуют решительного и бескомпромиссного сопротивления нацистскому злу. Только общими усилиями по защите исторической памяти и высоких нравственных идеалов, во имя которых проливали кровь наши великие предки, можно обеспечить неповторение прошлых трагедий, мирную жизнь нынешним и будущим поколениям», — подчеркивается в заявлении.

После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

