Бывший израильский премьер Беннет признал, что Израиль проиграл войну Ирану

Бывший премьер-министр Израиля Беннет заявил, что Израиль проиграл всем — и Ирану, и Ливану, и Палестине.

Израиль проиграл войну Ирану, кроме того, его победили и Ливан, и Палестина, заявил бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, его слова в социальной сети X* опубликовал американский политик и блогер Джексон Хинкл.

«В настоящее время Государство Израиль, или правительство Нетаньяху, не умеет побеждать нигде — ни в Газе, ни в Ливане. Они нигде не побеждают», — заявил Беннет.

В свою очередь Хинкл отметил, что «Беннет признает, что Израиль проигрывает войну», а также опубликовал стикер с флагом Ирана.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее политик Хинкл обнаружил в видео Белого дома зашифрованное тайное послание.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.