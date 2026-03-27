США могут отправить еще десять тысяч военных на Ближний Восток, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение США об отправке дополнительных 10 тысяч американских военных на Ближний Восток может быть принято уже на следующей неделе, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Источник: U.S. Army

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увеличения численности американских войск на Ближнем Востоке ещё на 10 тысяч человек на фоне операции против Ирана. По данным СМИ, в состав отправляемых войск войдут пехота и бронетехника. Их усилят примерно 5 тысячами морпехов и несколькими тысячами десантников, которые уже получили приказ прибыть в регион.

«Представитель военного ведомства ожидает, что решение будет принято на следующей неделе, и заявил, что войска будут из других боевых частей, чем те, которые уже были направлены в регион», — говорится в сообщении портала.

Ранее журнал Economist сообщал, что у США есть четыре сценария развития событий вокруг Ирана: Вашингтон может пойти на переговоры, вывести войска из региона, продолжить боевые действия или пойти на эскалацию. Однако прекращение огня маловероятно из-за отсутствия подходящего посредника, сделки по ядерной программе может оказаться недостаточно, а продолжение конфликта или его эскалация, включая удары по иранской энергетической инфраструктуре, несут серьёзные риски, особенно для стран Персидского залива.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.

