США могут отправить еще десять тысяч военных на Ближний Восток, пишут СМИ

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увеличения численности американских войск на Ближнем Востоке ещё на 10 тысяч человек на фоне операции против Ирана. По данным СМИ, в состав отправляемых войск войдут пехота и бронетехника. Их усилят примерно 5 тысячами морпехов и несколькими тысячами десантников, которые уже получили приказ прибыть в регион.