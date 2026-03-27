США могут отправить еще десять тысяч военных на Ближний Восток, пишут СМИ

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увеличения численности американских войск на Ближнем Востоке ещё на 10 тысяч человек на фоне операции против Ирана. По данным СМИ, в состав отправляемых войск войдут пехота и бронетехника. Их усилят примерно 5 тысячами морпехов и несколькими тысячами десантников, которые уже получили приказ прибыть в регион.
«Представитель военного ведомства ожидает, что решение будет принято на следующей неделе, и заявил, что войска будут из других боевых частей, чем те, которые уже были направлены в регион», — говорится в сообщении портала.
Ранее журнал Economist сообщал, что у США есть четыре сценария развития событий вокруг Ирана: Вашингтон может пойти на переговоры, вывести войска из региона, продолжить боевые действия или пойти на эскалацию. Однако прекращение огня маловероятно из-за отсутствия подходящего посредника, сделки по ядерной программе может оказаться недостаточно, а продолжение конфликта или его эскалация, включая удары по иранской энергетической инфраструктуре, несут серьёзные риски, особенно для стран Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.