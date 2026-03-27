Уничтожение ЗРК Patriot ВСУ в Запорожской области сняли с воздуха

По информации российских военных, дроны поразили две пусковые установки Patriot в Запорожской области.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения выявленной в Запорожской области батареи Patriot ВСУ опубликовал в пятницу Telegram-канал Центра «Рубикон».

Сообщается, что в минувший четверг российские военные обнаружили две пусковые установки Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-53 противника в районе села Васильковское.

«Вблизи н.п. Васильковское боевыми группами Центра “Рубикон” была обнаружена и уничтожена с детонацией боеприпасов батарея Patriot», — говорится в публикации.

Ранее в Киеве заявили, что уже «не мечтают» получить от Запада новые системы Patriot, надеясь лишь на передачу ракет для уже имеющихся ракетных комплексов.

При этом западные СМИ пишут, что Соединенные Штаты не смогут предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot, поскольку сами нуждаются в них в ходе операции против Ирана.

По данным еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, прошлой зимой Украина использовала 700 ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. При этом США и их союзники израсходовали такое же количество ракет за несколько дней операции в Иране.

