Дрозденко: за ночь над Ленинградской областью сбили 36 БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Ленобласть уже третью ночь подряд. Так, в ночь на 25 марта над регионом уничтожили 61 БПЛА, в ночь на 26 марта — 21 беспилотник. Перед этим произошел крупнейший с начала специальной военной операции налет дронов на Ленобласть — 22 марта были уничтожены более 60 аппаратов, в порту Приморска была повреждена емкость с топливом.