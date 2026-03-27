В Британии призвали готовиться к сценарию без союзнической поддержки США

Великобритании и европейским союзникам по НАТО следует готовиться к сценарию, при котором США не окажут военной поддержки в случае кризиса.

Великобритании и европейским союзникам по НАТО следует готовиться к сценарию, при котором США не окажут военной поддержки в случае кризиса. Об этом говорится в докладе совместного комитета по стратегии национальной безопасности парламента страны.

Авторы документа предлагают разработать план усиления европейского лидерства в альянсе и увеличить инвестиции в собственные оборонные возможности. По их оценке, это необходимо на случай снижения участия США в обеспечении безопасности Европы.

В докладе также указано на необходимость пересмотра текущего формата отношений с Вашингтоном. Парламентарии считают, что Великобритании следует уменьшать зависимость от США, в том числе в сфере ядерных и разведывательных операций.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что США больше не нуждаются в британских базах для операций на Ближнем Востоке.

До этого Трамп критиковал позицию британского руководства и указывал на ухудшение двусторонних отношений между Лондоном и Вашингтоном.

