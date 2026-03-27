Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 75% россиян

Деятельность президента РФ одобряют 70,1% россиян.

Источник: Комсомольская правда

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ. Информация предоставлена на официальном сайте.

Как отмечается в публикации, в хоре опроса участникам задавали прямой вопрос о доверии к Владимиру Путину. И на него положительно ответили сразу 75% респондентов. Похожая ситуация сложилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Ему доверяют 55% россиян.

В то же время, показатель одобрения деятельности действующего президента РФ составил 70,1%. В случае с премьер-министром и Правительством показатели несколько ниже — 46,1% и 42,6% соответственно.

Исследование проводилось посредством телефонного опроса. Были учтены голоса 1600 опрошенных со всех регионов РФ.