ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 75% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ. Информация предоставлена на официальном сайте.
Как отмечается в публикации, в хоре опроса участникам задавали прямой вопрос о доверии к Владимиру Путину. И на него положительно ответили сразу 75% респондентов. Похожая ситуация сложилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Ему доверяют 55% россиян.
В то же время, показатель одобрения деятельности действующего президента РФ составил 70,1%. В случае с премьер-министром и Правительством показатели несколько ниже — 46,1% и 42,6% соответственно.
Исследование проводилось посредством телефонного опроса. Были учтены голоса 1600 опрошенных со всех регионов РФ.