Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком объяснил, почему США не могут завершить войну на Ближнем Востоке

Американский предприниматель Дотком объяснил, почему США не могут теперь завершить войну на Ближнем Востоке, которую развязали совместно с Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, американский предприниматель Ким Дотком объяснил в социальной сети X*, почему США не могут положить конец войне с Ираном, которую они развязали совместно с Израилем.

«Иран требует от США ухода с Ближнего Востока; в результате США потеряют статус страны, использующей нефтедоллар; в результате США потеряют статус резервной валюты; в результате США больше не могут обслуживать свой долг», — заявил он.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее бывший израильский премьер Беннет признал, что Израиль проиграл войну Ирану.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше