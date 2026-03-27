ОАЭ готовы силой разблокировать Ормузский пролив

Объединённые Арабские Эмираты готовы использовать военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом представители страны уже сообщили США и другим западным партнёрам, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

ОАЭ выразили намерение присоединиться к любой многонациональной военной коалиции, которая может быть сформирована для действий в этом районе.

Кроме того, Эмираты совместно с Бахрейном работают над проектом резолюции Совета Безопасности ООН, которая могла бы предоставить мандат на проведение подобных операций. В Financial Times подчёркивают, что речь при этом не идёт о «начале войны с Ираном».

Ранее Тегеран открыл проход через Ормузский пролив для судов ряда государств. Речь идёт о странах, которые иранская сторона относит к дружественным: России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Решение принято с учётом текущей обстановки в регионе, и дал понять, что Иран намерен самостоятельно регулировать доступ к этой стратегически важной артерии.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.
Читать дальше