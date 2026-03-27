Суд над Мадуро: есть ли у президента Венесуэлы шанс на свободу

В федеральном суде Нью-Йорка 26 марта состоялось второе слушание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. На первом заседании в январе Мадуро не признал вину в причастности к «наркотерроризму», а на втором судья не установил дату перехода к рассмотрению дела по существу, объявив, что сделает это позже. Адвокаты президента и его супруги заявляют о нарушениях прав обвиняемых на справедливую судебную процедуру. Рассказываем о ходе процесса над Мадуро и перспективах политика.