Суд над Мадуро: есть ли у президента Венесуэлы шанс на свободу

Какие обвинения предъявлены Мадуро
Николасу Мадуро предъявили обвинения по четырем пунктам:
- сговор с целью наркотерроризма;
- сговор по поставкам кокаина на территорию США;
- владение пулеметами и разрушительными устройствами;
- сговор с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.
Силии Флорес предъявляют контрабанду кокаина.
Если судья признает венесуэльского лидера и его супругу виновными, то им грозит пожизненное заключение.
Николас Мадуро еще на первом судебном заседании обвинения отверг и заявил, что его следует считать «военнопленным».
Президент США Дональд Трамп 26 марта заявил, что венесуэльскому президенту предъявят дополнительные обвинения. «Будут возбуждены и другие дела», — добавил глава Белого дома.
О чем шла речь на втором заседании по делу Мадуро
Основным вопросом, который рассматривался на слушаниях по делу Мадуро, стал спор о финансировании юридических услуг для обвиняемых.
В суде венесуэльского президента представляет адвокат Барри Поллак. Он заявил, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выдало разрешение на использование средств Венесуэлы для оплаты юридических услуг, необходимых Николасу Мадуро и Силии Флорес, но впоследствии отозвало разрешение. Причины отзыва в ведомстве не указали.
Защита считает, что таким образом американское правительство нарушило гарантированное Шестой поправкой к Конституции право подсудимого на выбранного адвоката.
Адвокат потребовал, чтобы судья Элвин Геллерштейн закрыл дело, обосновав это вмешательством правительства в способность супругов Мадуро нанимать защитников.
В правительстве Венесуэлы готовы оплатить судебные расходы, но не могут из-за наложенных санкций. В прокуратуре Нью-Йорка предложили оплатить адвоката из личных средств венесуэльского лидера, но доступ к ним закрыт.
Адвокат Мадуро констатировал, что у обоих подсудимых отсутствуют ресурсы для оплаты своей защиты, что является нарушением еще и Пятой поправки к Конституции США, гарантирующей право на надлежащее судебное разбирательство.
Во время второго заседания Барри Поллак заявил, что единственным выходом в ситуации будет прекращение дела, так как принудительное назначение госзащиты не исправит допущенные конституционные нарушения.
Судья Элвин Хеллерстайн сказал, что не будет прекращать дело из-за того, что власти США запрещают правительству Венесуэлы оплатить адвокатские услуги ответчиков.
Перспективы Николаса Мадуро
Американский юрист Алан Дершовиц, экс-адвокат финансиста Джеффри Эпштейна, в интервью Радио РБК высказал мнение, что исход дела будет зависеть от доказательств, которые представит правительство США.
«Сторона обвинения утверждает, что они [Мадуро и его супруга] участвовали в экспорте наркотиков в США, что привело к гибели и травмам сотен американцев. Если это удастся доказать, то обвинения будут законными», — приводит его слова РБК.
Юрист уточнил, что в США уже есть прецеденты осуждения диктаторов за наркоторговлю, поэтому, если доказательства будут весомыми, то Николаса Мадуро ждет заключение.
Консультант по государственному управлению и международной политике Илья Марголин в интервью «Известиям» выразил уверенность, что суд над Мадуро из-за допущенных конституционных нарушений не будет прекращен. Эксперт отметил, что в практике судов США политические дела доводятся до конца.
По мнению Марголина, адвокату Мадуро следует жестко фиксировать каждое процессуальное нарушение и добиваться его судебной оценки, чтобы дело рассматривалось в рамках права.