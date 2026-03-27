Появились сообщения о прорыве бойцов РФ в центр Тернового под Покровским

В Днепропетровской области российским бойцам удалось прорваться в центр села Терновое, расположенного в районе крупного поселка Покровское, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российские военные смогли продвинуться в центральной части Тернового и занять позиции в сельхозпостройках, увеличив зону контроля на территории села.
Также сообщается о расширении подразделениями РФ зоны контроля в районе села Березовое, которое расположено в пяти километрах от Тернового.
Ранее стало известно о потере ВСУ до отделения боевиков из 95-й штурмовой бригады, предпринявших безуспешную попытку атаковать российские позиции у села Гай под Покровским.
Также были опубликованы кадры уничтожения бронетранспортера с боевиками 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на подъезде к селу Александровка в районе Покровского.