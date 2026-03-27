О чем говорил Токаев в марте 2026 года

Новая Конституция как главный сюжет месяца.
Главной темой марта стала новая Конституция. Токаев последовательно описывал ее не как техническую правку Основного закона, а как фундамент «Справедливого Казахстана» и страны равных возможностей.
— Токаев методично пропагандирует свое представление об идеальном государстве, идеальном обществе, идеальном гражданине, — прокомментировал направленность выступлений президента известный политолог Данияр Ашимбаев.
В формулировках Токаева сердцевина Конституции — это независимость, суверенитет, территориальная целостность, права и свободы граждан, трудолюбие, ответственность, патриотизм и развитие человеческого капитала. Отсюда и его ключевой тезис: обновление страны начинается не с лозунгов, а с укрепления правового фундамента.
— Новая конституция очерчивает рамки нового светлого мира — «Сильного, прогрессивного и передового Казахстана», — резюмирует Ашимбаев.
Эту же логику Токаев развивал и через конкретные институциональные изменения. В марте он подчеркивал, что новая модель включает однократный семилетний срок президента, запрет близким родственникам занимать государственные должности, создание Халық Кеңесі, обновление роли Курултая и подготовку крупного пакета законов, который должен закрепить переход к новой системе управления. По сути, президент презентовал март как точку не символического, а полноценного юридического перезапуска.
Право, патриотизм и «честный труд».
Важно, что в риторике Токаева Конституция подавалась не только как правовой документ, но и как поведенческий ориентир. Он не раз связывал будущее страны с трудолюбием, ответственностью и дисциплиной, а патриотизм определял очень приземленно. В этом смысле мартовская риторика президента была попыткой соединить институциональные реформы с моральной рамкой: государство обновляется, но и общество, по его замыслу, должно меняться вместе с ним.
— Токаев разъясняет: «Настоящий патриот — это тот, кто добросовестно и честно выполняет свою работу»… Нашему обществу нужны не декларации и пустые разговоры, а реальные дела, — говорит Данияр Ашимбаев.
Отсюда же и постоянное повторение одной мысли: прогресс не приходит сам по себе, его добиваются усилиями ученых, технологов, предпринимателей, студентов и всего общества. Даже экономические успехи в его выступлениях не звучали как повод расслабиться. Наоборот, Токаев прямо предупреждал: бравировать показателями нельзя, потому что в условиях обострившейся мировой конкуренции это путь к самоуспокоению.
Технологии, наука и искусственный интеллект как язык будущего.
Второй крупный блок марта — технологии и наука. Токаев фактически требовал смены национального менталитета: меньше инерции, больше поворота к науке, инженерии и искусственному интеллекту. Он открыто критиковал перекос в сторону гуманитарных профессий, говорил, что стране слишком долго было привычно выпускать юристов, филологов и дипломатов, призывая молодежь идти в технологические направления. В его логике именно это должно стать основой нового качества человеческого капитала.
С этим же был связан и разговор о вузах. Президент напоминал об открытии 33 филиалов зарубежных университетов, критиковал дисбаланс в стоимости грантов и подчеркивал, что университеты должны быть не просто поставщиками образовательных услуг, а производительной силой. Отдельный акцент был сделан на запуске специализированного Университета искусственного интеллекта и создании центров академического превосходства в региональных вузах. Так что мартовская риторика Токаева в этой части — это уже не общие слова о модернизации, а довольно жесткий сигнал: Казахстану нужен не декоративный технологический дискурс, а реальный разворот в сторону науки и ИИ.
Цифровизация без бюрократической архаики.
На совещании по Digital Qazaqstan Токаев говорил уже не как идеолог, а как управленец, раздраженный инерцией системы. Его формула «бегать должны данные, а не люди» стала, пожалуй, одной из самых ярких за месяц. Президент критиковал несшитые межведомственные системы, требовал не подгонять современные технологии под старые бюрократические лекала, настаивая на том, что цифровое государство должно быть адаптивным к большим данным и искусственному интеллекту.
В этой же логике он отдельно высказался о банковском секторе: крупнейшие банки, по его словам, затягивают подключение к единой инфраструктуре межбанковских QR-платежей, хотя обязательность этого уже закреплена законодательно. Параллельно звучали поручения по развитию цифровых активов, запуску суперкомпьютеров и поддержке экспортных IT-проектов. То есть цифровизация в мартовской повестке Токаева была не украшением, а вопросом эффективности государства и технологического суверенитета.
Экономика как аргумент, а не повод для самодовольства.
Экономический блок в выступлениях президента строился вокруг демонстрации устойчивости страны. В Туркестане Токаев перечислял показатели: ВВП в 306 млрд долларов, более 15 тыс. долларов на душу населения, золотовалютные резервы в 74 млрд долларов, 69% всех иностранных инвестиций Центральной Азии, 40% вклада малого и среднего бизнеса в экономику, рост продолжительности жизни. Он также говорил о запуске новых предприятий, развитии инфраструктуры, железных дорог, автотрасс и энергетики.
Но даже здесь тон оставался не победным, а мобилизационным. Токаев подчеркивал, что страна не должна останавливаться на достигнутом и не имеет права выпадать на обочину мировой цивилизации. В этом смысле мартовская экономическая риторика была не столько о триумфе, сколько о том, чтобы показать: ресурс для реформ есть, но время требует движения вперед, а не политического комфорта.
Социальная политика: поддержка, но без иждивенчества.
В марте Токаев немало говорил и о социальной сфере. С одной стороны, он подчеркивал высокий уровень поддержки материнства и детства, напоминал о пособиях и декретных выплатах, а также анонсировал усиление института семьи. С другой — выступал за более адресную и эффективную систему соцзащиты, предупреждая об иждивенческих настроениях и мошеннических схемах вокруг пособий. То есть социальная политика в его изложении — это не просто расширение поддержки, а попытка совместить помощь, адресность и контроль.
Отдельно президент акцентировал тему защиты женщин. Одной из заметных новелл он назвал закрепление в Конституции нормы о браке как добровольном и равноправном союзе, зарегистрированном государством. По его словам, это должно стать прямым правовым заслоном принудительным бракам. Здесь мартовская риторика Токаева соединяла социальный консерватизм, права женщин и государственную модернизацию в одну линию.
«Таза Қазақстан» как политика и как моральная формула.
Экологическая тема в марте у Токаева тоже была больше, чем просто экология. Проект «Таза Қазақстан» он описывал не только как уборку дворов, парков, родников и прибрежных зон, но и как идею чистоты помыслов, сознания и намерений. В его интерпретации бережное отношение к природе становилось частью нового общественного мировоззрения, а сама Конституция — нравственным и правовым ориентиром для общественной консолидации.
— Важно подчеркнуть и то, что идея духовности в представлении главы государства все больше смещается на свою новую философию чистоты, — комментирует Ашимбаев. — Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений…
Это вообще характерная черта мартовской риторики президента: даже вполне практические темы он старался поднимать до уровня символической рамки. Поэтому «Таза Қазақстан» оказался не хозяйственной кампанией, а частью более широкой идеи — очистить не только пространство, но и общественную атмосферу.
Внешняя политика: миротворческий тон на фоне ближневосточного кризиса.
Третий большой сюжет месяца — внешняя политика, прежде всего Ближний Восток. На фоне эскалации в регионе Токаев направлял послания лидерам арабских государств, осуждал атаки на суверенитет дружественных стран, обсуждал кризис с послом ОАЭ и подтверждал готовность Казахстана предоставить площадку для мирных переговоров. Его позиция в марте была довольно последовательной: не допускать втягивания нейтральных государств в войну, настаивать на дипломатическом урегулировании и подчеркивать уважение к суверенитету.
При этом он поддержал и новые международные форматы, в том числе инициативу по созданию Совета мира, объясняя это усталостью мира от бесконечных деклараций без практического результата. Внешнеполитическая риторика Токаева в марте выглядела как попытка представить Казахстан страной, которая не просто реагирует на кризисы, а предлагает себя как рационального посредника и ответственного участника международного порядка.
Государство должно защищать своих граждан.
Особое место заняла тема эвакуации казахстанцев из зоны ближневосточного конфликта. Токаев говорил об этом как о серьезном испытании для государства и подчеркивал, что из региона удалось оперативно вывезти около 9 тыс. граждан. Фраза «своих не бросаем» у него звучала не как эмоциональный лозунг, а как принцип государственной политики, который, по его словам, должен быть усиленно отражен и в новой Конституции.
Это важный штрих ко всей мартовской картине. На фоне разговоров о праве, цифровизации и глобальной конкуренции Токаев отдельно показывал и базовую функцию государства: защиту граждан внутри страны и за ее пределами. Именно так внешняя турбулентность в его риторике превращалась в аргумент в пользу сильных институтов.
Общие итоги.
Если свести мартовские выступления Токаева к одной формуле, то она будет довольно простой: Казахстану нужен новый правовой каркас, новая технологическая амбиция и новая дисциплина общества. Поэтому в марте 2026 года президент говорил не о разрозненных темах, а об одной большой задаче — как встроить страну в будущее, не потеряв суверенитет, устойчивость и управляемость. Новая Конституция в этой конструкции стала главным символом месяца, а все остальные темы — от ИИ до Ближнего Востока — оказались встроены в нее как доказательство того, что страна входит в новый политический цикл.
— Токаев изменил модель транзита власти, и при этом у него самого впереди половина последнего срока и намного больше сценариев, чем кажется на первый взгляд, — резюмирует Данияр Ашимбаев. — Казахстанское политическое поле очень любит игру «Угадай преемника», но сейчас впереди есть целых три сценария, которые не дают толком сосредоточиться на персоналиях.