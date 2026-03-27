О чем говорил Токаев в марте 2026 года

С этим же был связан и разговор о вузах. Президент напоминал об открытии 33 филиалов зарубежных университетов, критиковал дисбаланс в стоимости грантов и подчеркивал, что университеты должны быть не просто поставщиками образовательных услуг, а производительной силой. Отдельный акцент был сделан на запуске специализированного Университета искусственного интеллекта и создании центров академического превосходства в региональных вузах. Так что мартовская риторика Токаева в этой части — это уже не общие слова о модернизации, а довольно жесткий сигнал: Казахстану нужен не декоративный технологический дискурс, а реальный разворот в сторону науки и ИИ.