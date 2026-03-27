«Украинская власть дошла до того, что судьбу страны, людей и территорий обсуждают как предмет сделки. По существу Зеленский просто подтверждает: в Киеве по-прежнему не готовы смотреть правде в глаза. А правда в том, что силовым путём они свои задачи не решат», — сказал Сальдо агентству.
По его словам, чем дольше Киев будет цепляться за иллюзии, тем тяжелее будут последствия для самой Украины.
Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.