Орбан назвал позицию Венгрии по Украине юридически обоснованной

Глава правительства напомнил, что в декабре 2025 года, когда лидеры стран сообщества согласовывали кредит для Украины, Венгрия этому не препятствовала, хотя и отказалась вместе с Чехией и Словакией участвовать в такой инициативе. «В то время Украина все еще выполняла свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом и не блокировала поставки нефти из России в Венгрию. К сожалению, президент Зеленский с тех пор ввел в отношении Венгрии нефтяную блокаду, которая представляет угрозу существованию венгерской экономики», — написал Орбан в Х.