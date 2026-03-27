Орбан назвал позицию Венгрии по Украине юридически обоснованной

Глава правительства напомнил, что в декабре 2025 года, когда лидеры стран сообщества согласовывали кредит для Украины, Венгрия этому не препятствовала, хотя и отказалась вместе с Чехией и Словакией участвовать в такой инициативе. «В то время Украина все еще выполняла свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским союзом и не блокировала поставки нефти из России в Венгрию. К сожалению, президент Зеленский с тех пор ввел в отношении Венгрии нефтяную блокаду, которая представляет угрозу существованию венгерской экономики», — написал Орбан в Х.
По его мнению, Латвия не вправе просить Венгрию «поддержать предоставление кредита ЕС стране, которая незаконно изменила согласованные условия от декабря 2025 года». «Мое предложение справедливо. Мы должны вернуться к условиям декабря 2025 года, и все будет решено. Вместо того чтобы нападать на меня, вам следовало бы постучаться в дверь президента Зеленского и призвать его восстановить законные условия и снять нефтяную блокаду Венгрии», — посоветовал Орбан латвийскому премьеру.
Он признался, что ему трудно понять, почему Латвия, союзник Венгрии по НАТО и партнер по ЕС, поддерживает не ее, а Украину, которая нарушает свои обязательства. «Надеюсь, что эта ошибочная и несправедливая политическая позиция изменится в духе лояльного сотрудничества. Позиция моей страны является юридически обоснованной, морально правильной и политически разумной», — заключил Орбан.
Нефть из России не поступает в Венгрию и Словакию с 27 января. Будапешт уверен, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе и Киев блокирует поставки исключительно по политическим причинам. В качестве ответной меры Венгрия заблокировала финансирование Украины со стороны Евросоюза. Будапешт предупредил, что не одобрит кредит ЕС для Украины на €90 млрд и не поддержит в Брюсселе никакие другие решения в ее пользу до тех пор, пока она не возобновит транзит российской нефти. Эта позиция была представлена Орбаном на саммите ЕС 19 марта.