Посол Ирана раскрыл последствия проигрыша США для мира

Провал военной операции Вашингтона против Ирана приведет к глубоким и масштабным преобразованиям в мире. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru отметил, что исход военного противостояния на Ближнем Востоке повлияет на все международное сообщество, особенно на независимые государства.

«Провал Штатов будет означать изменение курса, в соответствии с которым американцы намерены навязывать свою волю, полагая, что могут вторгаться в другие страны, не заплатив за это высокую цену», — подчеркнул посол.

Джалали добавил, что Иран не боится, что Вашингтон приведет в исполнение ядерные угрозы. Он отметил, что в настоящее время все свои силы Тегеран направил на защиту страны, а главным для властей и армии Исламской Республики является противостояние агрессивным действиям США и Израиля.

Ранее стало известно о планах Белого дома об усилении группировки сухопутных войск на территории Ближнего Востока. Пентагон, по информации Axios, готовится отправить на базы вблизи зоны конфликта с Ираном порядка 10 тысяч военнослужащих.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше