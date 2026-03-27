FT: страны Персидского залива рассматривают замену Ормузскому проливу

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Страны Персидского залива из-за ситуации с Ормузским проливом могут рассмотреть альтернативные возможности поставок, включая строительство трубопроводов, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран региона.

Источник: Reuters

Ранее замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что Тегеран занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта, в этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом.

«Страны Персидского залива будут искать альтернативы, например, строительство трубопроводов», — заявил изданию дипломат, комментируя возможность ужесточения Ираном правил прохода через Ормузский пролив.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше