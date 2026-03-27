FT: страны Персидского залива рассматривают замену Ормузскому проливу

Ранее замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде заявил, что Тегеран занимается разработкой нового правового режима в Ормузском проливе, он заработает после окончания конфликта, в этом вопросе иранская сторона планирует сотрудничать с Оманом.
«Страны Персидского залива будут искать альтернативы, например, строительство трубопроводов», — заявил изданию дипломат, комментируя возможность ужесточения Ираном правил прохода через Ормузский пролив.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.