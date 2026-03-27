Евгений Люлин: «Системная поддержка семей с детьми уже приносит плоды, но мы еще в начале пути»

«Нам удалось сделать то, чего от нас не ожидали. В 2025 году Росстат зарегистрировал в Нижегородской области рождение малышей на одну тысячу больше, чем сам спрогнозировал. Успехи есть, но мы в самом начале пути», — подчеркнул Евгений Люлин в своем канале в МАХ.
Одной из ключевых проблем, отметил председатель Законодательного собрания, сегодня является сокращение численности населения в ПФО: особенно остро эта проблема стоит для сельских территорий. И если в Нижегородской области этот процесс не так критичен, то в других российских регионах за последнее десятилетие количество сельских жителей, перебравшихся в города, превышает порой 30%. Именно этот вопрос — как переломить данную негативную тенденцию — и стал ключевой темой обсуждения на заседании Совета глав Приволжья, который 26 марта в Нижнем Новгороде провел Игорь Комаров.
По словам Евгения Люлина, меры по решению проблемы уже принимаются как на федеральном, так и на региональном уровнях.
«Работают 14 федеральных госпрограмм поддержки. Дополнительно каждый регион ищет свои подходы. Например, Нижегородская область платит 2 миллиона “жилищных” рублей молодым специалистам АПК. В Мордовии и Чувашии субсидируют ставку по сельской ипотеке, списывают долг после рождения детей в семье. Но сами по себе выплаты и ипотека — точечные меры. Чтобы люди перестали уезжать, нужно новое качество жизни. Работа. Жилье. Дороги. Связь. Школы. Детсады. Больницы. Культура и спорт. Ни одной мелочи нельзя упустить, чтобы сделать деревенскую жизнь привлекательной для миллионов людей», — акцентировал Евгений Люлин.
Только в таком случае, резюмировал он, можно рассчитывать на то, что селяне поверят в будущее своей малой родины, где есть перспективы для полноценной жизни и работы им, их детям и внукам.
Ранее «ФедералПресс» приводил мнение по этому вопросу губернатора Глеба Никитина, который прокомментировал демографическую политику Нижегородской области на окружном Совете. Также «ФедералПресс» подробно рассказывал о лучших практиках регионов Приволжья, которые представили на этом заседании. Рекомендуем прочитать материал «Ипотека за детей и “зарплаты бабушек”: как регионы ПФО борются за рождаемость на селе».
