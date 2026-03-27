ВСУ пытаются отрезать Алешки в Херсонской области от поставок продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. ВСУ пытаются отрезать прифронтовой город Алешки в Херсонской области от поставок продуктов и лекарств, противник наносит удары по транспорту и дистанционно минирует маршруты, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

Источник: AP 2024

«Ситуация объективно сложная, и скрывать это никто не собирается. Особенно тяжело в Алешках и ряде других прифронтовых населённых пунктов. Причина понятна: противник бьёт дронами по любому транспорту, обстреливает дороги, дистанционно минирует маршруты. В таких условиях подвозить продукты, медикаменты и товары первой необходимости очень непросто», — сказал Сальдо агентству.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

