ВСУ пытаются отрезать Алешки в Херсонской области от поставок продуктов

«Ситуация объективно сложная, и скрывать это никто не собирается. Особенно тяжело в Алешках и ряде других прифронтовых населённых пунктов. Причина понятна: противник бьёт дронами по любому транспорту, обстреливает дороги, дистанционно минирует маршруты. В таких условиях подвозить продукты, медикаменты и товары первой необходимости очень непросто», — сказал Сальдо агентству.
Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.