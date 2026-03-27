Лукашенко пригласил Ким Чен Ына в Беларусь, сообщила Эйсмонт

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Белорусская сторона будет рада видеть в гостях лидера КНДР Ким Чен Ына в Беларуси, заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Источник: Sputnik.by

«Мы всегда будем рады видеть Ким Чен Ына в Беларуси. Вчера во время переговоров президент пригласил его посетить нашу страну», — цитирует «Пул Первого» пресс-секретаря белорусского лидера.

По ее словам, итоги визита президента и официальной делегации в КНДР «превзошли все ожидания».

Исторический визит.

Президент Александр Лукашенко совершил 25—26 марта 2026 года первый в истории суверенной Беларуси визит в КНДР, где провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам Лукашенко, отношения Беларуси и КНДР переходят на принципиально новый этап, хоть и с некоторым опозданием. У стран много точек соприкосновения как в политике, так и в экономике.

Вместе с главой государства в Пхеньяне побывали министры иностранных дел, образования, промышленности и здравоохранения. Двумя лидерами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве.

