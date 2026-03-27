СМИ: в ЕС признали, что надеются на проигрыш Орбана на выборах

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее сам Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии.
«Я думаю, что все надеются, что Орбан проиграет», — приводит агентство слова европейского дипломата.
Как отмечает Рейтер, дипломаты из нескольких стран ЕС надеются, что Венгрия в случае смены власти в стране прекратит блокировать различные решения блока, в том числе по кредиту Украине. Однако Брюссель также недоволен венгерской оппозицией, поскольку она выступает против присоединения Украины к ЕС, а также скептически относится к миграционной политике объединения.
При этом президент США Дональд Трамп публично заявлял о своей поддержке Орбана и называл его своим другом.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии также неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина.