Политолог объяснил, зачем США хотят забрать себе «Северные потоки»

Без получения газа по российским газопроводам Европа окажется «зажатой в американских экономических тисках», пояснил эксперт. В отсутствие поставок через «Северный поток-1» и «Северный поток-2» у Европы остаются только два основных канала поставок углеводородов.
Либо получать американский сжиженный газ по бешеным ценам, либо получать углеводороды с Ближнего Востока. Но сейчас, как мы видим, там большие проблемы.
Американцам важно сохранить и усилить влияние над странами Евросоюза, указывает Блохин.
«Северные потоки» были палочкой-выручалочкой для Европы, показателем суверенитета и независимости. Для США получение контроля над «Северными потоками» — это способ усиления контроля над Европой.
Желание США забрать «Северные потоки»: заявления Лаврова
Ранее в интервью телекомпании France TV глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США хотят забрать себе «Северные потоки». Лавров также отметил, что США заинтересованы в установлении контроля над энергетической инфраструктурой и доминированию на мировых рынках.
Министр иностранных дел указал, что «Северные потоки» были подорваны украинскими диверсантами при поддержке западных спецслужб. Он обратил внимание что, ни одна из западных стран не осудила эту террористическую акцию.
Отдельно глава МИД РФ указал на стратегический интерес США к Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок нефти. Лавров выделил заявления президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона влиять на транспортировку углеводородов через Ормуз.
При этом министр подчеркнул, что Россия не заинтересована в росте цен на энергоносители из-за конфликтов и продолжает выполнять экспортные обязательства, несмотря на ограничения.