Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь

Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала ТАСС, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына посетить страну.

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что в Беларуси всегда будут рады видеть председателя Государственных дел КНР Ким Чен Ына.

— Вчера (речь идет про 26 марта. — Ред.) во время переговоров президент пригласил его посетить нашу страну, — уточнила пресс-секретарь.

По ее словам, результаты состоявшегося визита в КНДР превзошли все ожидания.

Ранее Ким Чен Ын оценил отношения Беларуси и стран Запада.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат «на всякий случай» и слуцкий пояс, а его жене и дочери — букет васильков и шкатулку.

Тем временем Лукашенко спрогнозировал будущее Северной Кореи «как человек уже видевший все в этом мире».

