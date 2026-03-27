Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала ТАСС, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына посетить страну.
Наталья Эйсмонт подчеркнула, что в Беларуси всегда будут рады видеть председателя Государственных дел КНР Ким Чен Ына.
— Вчера (речь идет про 26 марта. — Ред.) во время переговоров президент пригласил его посетить нашу страну, — уточнила пресс-секретарь.
По ее словам, результаты состоявшегося визита в КНДР превзошли все ожидания.
Ранее Ким Чен Ын оценил отношения Беларуси и стран Запада.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат «на всякий случай» и слуцкий пояс, а его жене и дочери — букет васильков и шкатулку.
Тем временем Лукашенко спрогнозировал будущее Северной Кореи «как человек уже видевший все в этом мире».