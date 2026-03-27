Краевые парламентарии оценили развитие Бирилюсского округа и обсудили проблемные объекты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Бирилюсском муниципальном округе прошло выездное заседание депутатов Законодательного Собрания и секции по вопросам местного самоуправления. В состав делегации в том числе вошли председатель комитета по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова, депутаты Евгений Гарин и Борис Мельниченко, представители исполнительной власти. Гостей приняли глава округа Вячеслав Лукша и председатель окружного Совета депутатов Игорь Макушев.
Рабочая поездка началась с поселка Рассвет. Здесь депутаты осмотрели школу, где в 2025 году провели капитальный ремонт: на эти цели направили 8,56 млн рублей из краевого бюджета и 130 тысяч — из местного. Рядом с учреждением находятся спортивные площадки, построенные по программе поддержки местных инициатив — на них в 2023—2024 годах выделили почти 3,5 млн рублей, часть средств собрали сами жители.
Также в 2025 году в поселке открыли Аллею Памяти и Славы — проект профинансирован на 2 млн рублей из краевого бюджета и 200 тысяч рублей из местного.
Особое внимание депутаты уделили Дому культуры. В 2024 году на капремонт направили 17,34 млн рублей: были заменены кровля, окна, двери и инженерные сети. Однако работы остановились на этапе внутренней отделки. В результате около трех тысяч жителей фактически остались без полноценного культурного центра.
В селе Суриково ситуация сложнее: местный Дом культуры находится в таком состоянии, что его проще построить заново. При этом в селе уже есть современная спортивная площадка, открытая в 2021 году за счет краевых средств.
Кроме того, в округе построены многоквартирные дома в рамках адресной программы, приобретено 167 жилых помещений общей площадью более 7,6 тысячи кв. метров. Общий объем финансирования составил 381,5 млн рублей, основная часть средств поступила из Фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета.
Итоги поездки подвели на заседании в Новобирилюссах. Основной темой обсуждения стала эффективность расходования бюджетных средств и реализация полномочий в условиях перехода на одноуровневую систему местного самоуправления.
Начальник отдела территориальных бюджетов регионального минфина Екатерина Бердникова сообщила, что бюджеты всех уровней были приняты своевременно, а система финансирования позволяет обеспечивать равный доступ муниципалитетов к средствам на развитие.
Отдельно обсудили программу «Комплексное развитие территорий». Ее ежегодное финансирование составляет около 1 млрд рублей и направлено на поддержку учреждений, инициативного бюджетирования и поощрение муниципалитетов. Из 75 заявок на улучшение работы учреждений в прошлом году одобрено 50, еще 20 проектов реализованы за счет экономии.
Представители муниципалитетов поделились практическим опытом. Бирилюсский округ по площади больше некоторых государств, но население — одно из самых малочисленных в крае. При двухуровневой системе требовалось избрать 103 депутата, что было проблемой: в 7 из 11 сельсоветов не хватало кандидатов. Переход на округ решил кадровый вопрос. Теперь в окружном Совете — 20 депутатов. Созданы территориальные подразделения, куда перешли бывшие главы сельсоветов. Также округ получил 33 млн рублей на закупку техники.
В Шарыповском округе активно работают территориальные общественные самоуправления, которые участвуют в распределении бюджета и выборе объектов благоустройства. В Козульском округе прошло объединение пяти сельсоветов и одного поссовета, и с 1 января 2026 года начала работать новая администрация.
Председатель профильного комитета Галина Ампилогова: «Сегодня особое внимание уделяется государственной поддержке местного самоуправления. В комитете находится на рассмотрении соответствующий законопроект, связанный с вступлением в силу изменений в федеральное законодательство. Речь идет о роли представительных органов, создании муниципальных комиссий, обеспечении равных условий для всех территорий — как городских, так и сельских, особенно в случаях объединения. Есть соответствующее поручение губернатора края».
Участники заседания сошлись во мнении, что переход на одноуровневую систему оправдывает себя, однако требует дальнейшей донастройки. По итогам встречи муниципалитеты направят предложения по совершенствованию законодательства.