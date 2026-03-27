Reuters: Пакистан предупредил США о попытках Израиля убить Аракчи и Галибафа

Пакистан призвал США оказать давление на Израиль, чтобы очередные мирные переговоры по Ирану не были сорваны, сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф были в «списке целей» среди высокопоставленных чиновников и военных Ирана, которых Израиль планирует убить.

У израильтян были их координаты… они хотели их убить. Мы предупредили США, что, если будут уничтожены еще и они, в Иране больше не с кем будет разговаривать. Поэтому США попросили Израиль убрать их из списка.

пакистанский источник

Ранее СМИ писали, что Аракчи и Галибаф исключены из «списка целей» временно на срок до четырех-пяти дней.

Официальные лица Израиля неоднократно заявляли, что ни один высокопоставленный иранский чиновник не застрахован от нападения. На прошлой неделе министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что впредь израильские военные могут атаковать иранских чиновников без предварительного согласования в Израиле.

В четверг официальный представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эфи Дефрин подтвердил, что Израиль продолжит проводить «точечные операции по устранению» высокопоставленных иранских военных и чиновников.

«Ликвидации не будут остановлены. Мы продолжим преследовать каждого, кто представляет угрозу для Израиля», сказал он.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше