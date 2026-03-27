Reuters: Пакистан предупредил США о попытках Израиля убить Аракчи и Галибафа

В статье говорится, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф были в «списке целей» — среди высокопоставленных чиновников и военных Ирана, которых Израиль планирует убить.
У израильтян были их координаты… они хотели их убить. Мы предупредили США, что, если будут уничтожены еще и они, в Иране больше не с кем будет разговаривать. Поэтому США попросили Израиль убрать их из списка.
Ранее СМИ писали, что Аракчи и Галибаф исключены из «списка целей» временно — на срок до четырех-пяти дней.
Официальные лица Израиля неоднократно заявляли, что ни один высокопоставленный иранский чиновник не застрахован от нападения. На прошлой неделе министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что впредь израильские военные могут атаковать иранских чиновников без предварительного согласования в Израиле.
«Ликвидации не будут остановлены. Мы продолжим преследовать каждого, кто представляет угрозу для Израиля», — сказал он.