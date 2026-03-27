Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйсмонт раскрыла, что планирует обсудить Лукашенко на встрече с Трампом

Пресс-секретарь Эйсмонт сказала, что на встрече с Трампом планирует обсудить Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла, что планирует обсудить президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Наталья Эйсмонт уточнила, что на данный момент вопрос о возможной встрече лидеров двух стран рассматривается. Она заметила, что президент Беларуси на встрече с лидером США будет рад обсудить вопросы, касающиеся как двусторонних отношений, так и международной повестки.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про встречу с Трампом у него дома во Флориде.

Кроме того, Коул сказал о возможной поездке Лукашенко в США.

Тем временем США сняли санкции с двух банков, Минфина Беларуси и калия.

Также спецпосланник Джон Коул раскрыл отношение Трампа к Лукашенко.

