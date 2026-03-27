Эйсмонт раскрыла, что планирует обсудить Лукашенко на встрече с Трампом

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт раскрыла, что планирует обсудить президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
Наталья Эйсмонт уточнила, что на данный момент вопрос о возможной встрече лидеров двух стран рассматривается. Она заметила, что президент Беларуси на встрече с лидером США будет рад обсудить вопросы, касающиеся как двусторонних отношений, так и международной повестки.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про встречу с Трампом у него дома во Флориде.
Кроме того, Коул сказал о возможной поездке Лукашенко в США.
Тем временем США сняли санкции с двух банков, Минфина Беларуси и калия.
Также спецпосланник Джон Коул раскрыл отношение Трампа к Лукашенко.