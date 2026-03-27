«Договориться или ударить»: эксперт объяснил паузу США в атаках по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней. Что стоит за этим решением и как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке редакции Новостей Mail рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Трамп вновь дает Тегерану небольшой срок для передышки. По мнению Ермакова, заявление американского президента может быть в равной мере как попыткой заключить «сделку» вместо наземной операции, так и подготовкой к последней.

Скорее всего, это является и тем, и другим одновременно, что вполне может бесконфликтно уживаться в мировоззрении Трампа — «либо договорюсь по-хорошему, либо по-плохому».

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

По мнению эксперта, США сегодня действуют вполне откровенно. Ермаков отмечает, что США нельзя упрекнуть в лицемерии, в отличие от прошлых этапов, когда они настаивали на попытках дипломатического решения в первую очередь.

Дональд Трамп ранее принял решение отложить на десять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Американский президент подчеркнул, что переговоры с Тегераном продолжаются. На этом фоне The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток около 10 тысяч военнослужащих.

США рассматривают возможность задействовать морскую пехоту для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, чтобы восстановить судоходство через Ормузский пролив, указывало издание. Ранее Axios также сообщал, что Вашингтон также изучает сценарии оккупации или блокады одного из островов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше