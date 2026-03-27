«Договориться или ударить»: эксперт объяснил паузу США в атаках по Ирану

Дональд Трамп ранее принял решение отложить на десять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Американский президент подчеркнул, что переговоры с Тегераном продолжаются. На этом фоне The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток около 10 тысяч военнослужащих.