«Договориться или ударить»: эксперт объяснил паузу США в атаках по Ирану

Трамп вновь дает Тегерану небольшой срок для передышки. По мнению Ермакова, заявление американского президента может быть в равной мере как попыткой заключить «сделку» вместо наземной операции, так и подготовкой к последней.
Скорее всего, это является и тем, и другим одновременно, что вполне может бесконфликтно уживаться в мировоззрении Трампа — «либо договорюсь по-хорошему, либо по-плохому».
По мнению эксперта, США сегодня действуют вполне откровенно. Ермаков отмечает, что США нельзя упрекнуть в лицемерии, в отличие от прошлых этапов, когда они настаивали на попытках дипломатического решения в первую очередь.
Дональд Трамп ранее принял решение отложить на десять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Американский президент подчеркнул, что переговоры с Тегераном продолжаются. На этом фоне The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток около 10 тысяч военнослужащих.
США рассматривают возможность задействовать морскую пехоту для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, чтобы восстановить судоходство через Ормузский пролив, указывало издание. Ранее Axios также сообщал, что Вашингтон также изучает сценарии оккупации или блокады одного из островов.