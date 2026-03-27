Спецпосланник Коул призвал Литву начать диалог с Беларусью, сказав про калий

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул призвал Литву начать диалог с Беларусь. Подробности сообщает БелТА.
Коул заявил, что белорусские калийные удобрения могли бы быть полезны для Соединенных Штатов Америки. Он уточнил, что они должны поставляться через Литву.
Спецпосланник надеется, что литовская сторона согласится провести двустороннюю встречу с Беларусью на уровне заместителей министров.
Ранее Джон Коул сказал, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур.
Кроме того, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала про встречу Лукашенко и Трампа.